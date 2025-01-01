Водители Пермского края стали на 19% чаще выплачивать штрафы ГИБДД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию, проведённому автомобильным порталом Дром, за последние 11 лет в Пермском крае наблюдается увеличение на 19% случаев своевременной оплаты штрафов, выписанных автомобилистам ГИБДД.

В ходе опроса выяснилось, что «очень редко» оплачивают штрафные квитанции 43% респондентов, 40% делают это несколько раз в год, а 9% — несколько раз в месяц. Для сравнения, в аналогичном исследовании 2014 года лишь 4% участников указывали на ежемесячную оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Лишь 9% водителей, проживающих в регионе, заявили, что либо не сталкиваются со штрафами, либо не оплачивают их. В частности, 7% опрошенных утверждают, что вообще не получают штрафные квитанции, а 2% предпочитают договариваться с инспекторами на месте. Интересно, что никто из респондентов не признался в игнорировании полученных уведомлений, в то время как 11 лет назад подобный ответ давали 18% автолюбителей.

В целом по стране наблюдается увеличение на 14% частоты оплаты штрафов за нарушения ПДД. Наиболее дисциплинированными в этом вопросе оказались водители Ленинградской (96%) и Амурской (95%) областей, а также Московской области и Красноярского края, где 94% водителей своевременно оплачивают штрафы.

В противоположность этому, наиболее редко оплачивают штрафы водители Забайкалья (58%), Нижегородской, Тюменской областей и Краснодарского края (по 52%).

В комментариях к опросу участники обсуждали основные причины получения штрафов, среди которых лидирует превышение скорости на дорогах. Также отмечались случаи получения штрафов за неисправные задние габариты и непристёгнутый ремень безопасности.

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