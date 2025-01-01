Полиция задержала пермяка, который пугал прохожих похожим на ружьё предметом Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Дзержинском районе Перми сотрудники полиции задержали мужчину, которого заметили на остановке общественного транспорта возле ул. Куфонина с предметом, напоминающим огнестрельное оружие. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

Информация о подозрительном гражданине поступила в правоохранительные органы от бдительных прохожих. Полицейские оперативно отреагировали на полученное сообщение и выехали на место происшествия.

В результате оперативных мероприятий была установлена личность мужчины. Задержанный с внешними признаками опьянения был доставлен в отделение полиции. Им оказался местный житель 1988 г.р., который отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ, касающейся употребления наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.

Предмет, внешне схожий с ружьём, был конфискован и отправлен на экспертизу. На основании результатов экспертизы будет принято решение о дальнейших действиях в рамках закона.

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