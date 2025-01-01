Алина Наумова
Собственников НТО в Перми обяжут следить за чистотой объектов
Решение вступит в силу с сентября 2025 года
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Администрация Перми внесла на рассмотрение в Пермскую городскую думу изменения в Правила благоустройства территории города, которые предполагают обязать собственников некоммерческих объектов (перемещаемые сооружения — киоски, павильоны) следить за их чистотой.
В документе указано, что владельцы НТО должны очищать, промывать внешние поверхности, архитектурные элементы, наружное остекление окон и дверей. Кроме того, собственники не должны допускать коррозии, деформации конструкций и своевременно устранять повреждения фасада. С момента обнаружения нарушений владелец должен их устранить в течение 30 дней.
Запрещено размещать на фасадах объявления, афиши, рекламные и агитационные материалы, изображения, надписи и графические рисунки. Владельцу будет дано 3 дня на устранение.
В документе также представлены требования к содержанию заборов и объектов капитального строительства. Предлагается запретить размещать на них изображения с призывами к противоправным действиям, курению и алкоголю. Под запретом и бранные слова, социальная, спонсорская и политическая реклама.
В действие изменения могут вступить с 1 сентября 2025 года. Собственникам дадут время до 1 июня 2026 года устранить все нарушения.
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