Алина Наумова Собственников НТО в Перми обяжут следить за чистотой объектов Решение вступит в силу с сентября 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми внесла на рассмотрение в Пермскую городскую думу изменения в Правила благоустройства территории города, которые предполагают обязать собственников некоммерческих объектов (перемещаемые сооружения — киоски, павильоны) следить за их чистотой.

В документе указано, что владельцы НТО должны очищать, промывать внешние поверхности, архитектурные элементы, наружное остекление окон и дверей. Кроме того, собственники не должны допускать коррозии, деформации конструкций и своевременно устранять повреждения фасада. С момента обнаружения нарушений владелец должен их устранить в течение 30 дней.





Запрещено размещать на фасадах объявления, афиши, рекламные и агитационные материалы, изображения, надписи и графические рисунки. Владельцу будет дано 3 дня на устранение.





В документе также представлены требования к содержанию заборов и объектов капитального строительства. Предлагается запретить размещать на них изображения с призывами к противоправным действиям, курению и алкоголю. Под запретом и бранные слова, социальная, спонсорская и политическая реклама.





В действие изменения могут вступить с 1 сентября 2025 года. Собственникам дадут время до 1 июня 2026 года устранить все нарушения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.