Страдающему диабетом жителю Прикамья отказали в льготных препаратах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации краевой прокуратуры, пациент из Пермского края, страдающий сахарным диабетом, столкнулся с трудностями при получении положенных ему по льготе лекарств и глюкометра.

Надзорное ведомство провело проверку и выявило нарушение. Медицинскому учреждению, куда обращался пациент, было внесено представление. На данный момент ситуация урегулирована.

Благодаря вмешательству прокуратуры, гражданин был обеспечен глюкометром и тест-полосками для него, а также льготными рецептами на требуемые медикаменты в объёме, покрывающем трёхмесячную потребность, рассказали в прокуратуре Пермского края.

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