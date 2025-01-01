Алёна Бронникова
Губернаторы Пермского края смогут избираться более двух сроков подряд
Одобрены изменения в сфере избирательного законодательства
Законопроект о внесении изменений в законы Пермского края в сфере избирательного законодательства получил одобрение регионального заксобрания. Нововведения связаны с внесением изменений на федеральном уровне.
На пленарном заседании депутаты в двух чтениях поддержали инициативу Пермского крайизбиркома об отмене лимита на число губернаторских сроков и запрете на участие иностранных наблюдателей в местных выборах. Согласно принятым поправкам, из краевого закона о выборах главы региона будет исключена статья, ограничивающая пребывание на посту губернатора двумя сроками.
Помимо этого, из краевых нормативных актов исключат положения об участии иностранных (международных) наблюдателей в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Теперь они смогут наблюдать только за федеральными выборами и референдумами в соответствии с установленным порядком.
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