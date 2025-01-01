В Пермском крае снимут ограничения по количеству сроков губернаторства И запретят иностранным наблюдателям участвовать в местных выборах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский крайизбирком внёс в региональный парламент проект закона, цель которого — привести в соответствие краевое избирательное право с последними изменениями в федеральном законодательстве. Ключевые нововведения касаются отмены лимита на число губернаторских сроков и запрета на участие иностранных наблюдателей в местных выборах.

Как пояснили в пресс-службе краевого парламента, после утверждения предложенных поправок из краевого закона о выборах главы региона будет исключена статья, ограничивающая пребывание на посту губернатора двумя сроками.

Напомним, аналогичное ограничение было ранее упразднено на федеральном уровне. В 2021 году Госдума РФ приняла поправки, отменяющие данное ограничение, в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Согласно федеральному законодательству, срок полномочий губернаторов не может превышать пяти лет, однако количество переизбраний подряд не ограничено. В ноябре 2022 года краевые депутаты внесли соответствующие изменения в Устав Пермского края. Теперь предлагается отразить эти изменения в региональном избирательном законодательстве.

Кроме того, из краевых нормативных актов, регулирующих выборы, планируется исключить положения, касающиеся участия иностранных (международных) наблюдателей в выборах в органы госвласти и местного самоуправления. Им будет разрешено наблюдать лишь за федеральными выборами и референдумами в соответствии с установленным порядком.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен депутатами на пленарном заседании в мае.

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