Пермские власти передадут краю путепровод над Транссибом по шоссе Космонавтов Балансовая стоимость объекта составляет 158 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская мэрия инициировала передачу путепровода, проходящего над Транссибирской магистралью по ш. Космонавтов, в ведение краевых властей. Соответствующее предложение о безвозмездной передаче инфраструктурного объекта направлено на рассмотрение в городскую думу.

Согласно оценке, балансовая стоимость путепровода составляет 158 млн руб.

Согласно проекту первой очереди четвёртого этапа ул. Строителей (разработан институтом «Стройпроект»), предусматривается реконструкция путепровода на ш. Космонавтов, а также строительство основного хода ул. Строителей и проездов под ним. Окончание реализации проекта планируется в 2028 году.

Ранее «Новый компаньон» писал, что подрядчиком строительства первой очереди четвёртого этапа перехода ул. Строителей от пл. Гайдара до ул. Стахановской в Перми стала башкирская компания АО «Уралмостострой». Стоимость работ по контракту составила 6,5 млрд руб.

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