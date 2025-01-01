Пермские власти передадут краю путепровод над Транссибом по шоссе Космонавтов
Балансовая стоимость объекта составляет 158 млн рублей
Пермская мэрия инициировала передачу путепровода, проходящего над Транссибирской магистралью по ш. Космонавтов, в ведение краевых властей. Соответствующее предложение о безвозмездной передаче инфраструктурного объекта направлено на рассмотрение в городскую думу.
Согласно оценке, балансовая стоимость путепровода составляет 158 млн руб.
Согласно проекту первой очереди четвёртого этапа ул. Строителей (разработан институтом «Стройпроект»), предусматривается реконструкция путепровода на ш. Космонавтов, а также строительство основного хода ул. Строителей и проездов под ним. Окончание реализации проекта планируется в 2028 году.
Ранее «Новый компаньон» писал, что подрядчиком строительства первой очереди четвёртого этапа перехода ул. Строителей от пл. Гайдара до ул. Стахановской в Перми стала башкирская компания АО «Уралмостострой». Стоимость работ по контракту составила 6,5 млрд руб.
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