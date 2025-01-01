Алёна Бронникова Депутаты заксобрания Пермского края почтили память Риаты Крюковой Майское заседание началось с минуты молчания Поделиться Твитнуть

Фото: Законодательное собрание Пермского края / zsperm.ru

Майское пленарное заседание парламента Прикамья началось с минуты молчания в память ушедшей из жизни депутата первого созыва Законодательного собрания Пермской области (1994-1997) Риаты Крюковой. Заседание состоялось 22 мая.

Напомним, Риата Крюкова ушла из жизни 16 мая в возрасте 87 лет. По профессии она была педагогом, долгие годы работала учителем истории, была основателем учительского клуба, объединившего ветеранов педагогического труда Губахи. Её общий педагогический стаж составил 42 года, из которых 28 лет она была директором школы № 20.

За годы работы Риата Георгиевна получила нагрудный знак «Отличник народного просвещения СССР», её имя внесли в Золотую книгу почёта образования Губахи. В 2018 году по решению Губахинской гордумы ей было присвоено звание «Почётный гражданин города Губаха» за значительный вклад в дело образования, воспитания молодого поколения и активное участие в общественной жизни города.

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