Ушла из жизни депутат Заксобрания Прикамья Риата Крюкова Ей было 87 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Законодательное собрание Пермского края / zsperm.ru

В возрасте 87 лет ушла из жизни почётный гражданин города Губаха, депутат Законодательного собрания Пермской области первого созыва (1994-1997) Риата Георгиевна Крюкова. Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона.

По профессии Риата Крюкова была педагогом, долгие годы работала учительницей истории, была основателем учительского клуба, который объединил ветеранов педагогического труда Губахи. Её общий педагогический стаж составил 42 года, из них 28 лет она была директором школы № 20.

За годы работы в отрасли он получила нагрудный знак «Отличник народного просвещения СССР», а её имя внесено в Золотую книгу почёта образования города Губаха.

По решению Губахинской городской думы от 26 апреля 2018 года Риате Крюковой было присвоено звание «Почётный гражданин города Губаха». Это звание она получила за значительный вклад в дело образования, воспитания молодого поколения и активное участие в общественной жизни города.

В 1994 году Риата Георгиевна была избрана депутатом областного Заксобрания, входила в комитет по вопросам социальной политики. В парламенте региона она представляла интересы губахинцев.

В Заксбрании Пермского края выразили глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Риаты Георгиевны.

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