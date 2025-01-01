В Перми хотят освободить от земельного налога детей из многодетных семей Нововведение коснётся, в том числе, многодетных семей, бесплатно получивших земельные участки Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Перми предлагается внести изменения в Положение о земельном налоге. Основная идея — ввести преференцию в виде налоговой льготы для детей, воспитывающихся в многодетных семьях, распространяющуюся на один земельный надел, выделенный под индивидуальное строительство жилья, личное подсобное хозяйство, садоводческую или огородническую деятельность. С инициативой выступил департамент земельных отношений. Вопрос рассмотрен на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы 21 мая.

Освобождение от налоговых выплат будет актуально до достижения ребёнком совершеннолетия (18 лет), либо до 23-летнего возраста, если он проходит обучение в образовательном учреждении на очной форме. Для подтверждения права на льготу потребуется справка из учебного заведения, подтверждающая факт обучения. Важно, чтобы участок не использовался для получения прибыли в рамках предпринимательской деятельности. Данное изменение затронет и те семьи, которые получили участки земли в собственность на безвозмездной основе.

В департаменте подчеркнули, что в текущей версии Налогового кодекса льготы по земельному налогу предусмотрены только для родителей в многодетных семьях, тогда как несовершеннолетние дети подобным правом не обладают.

После обсуждения члены комитета поддержали предложенные корректировки. Вопрос будет вынесен на рассмотрение комитета по бюджету и налогам. Финальное решение будет принято депутатами Пермской городской думы на заседании 27 мая. В случае одобрения новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года, что позволит использовать льготу при расчёте налога за 2024 год.

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