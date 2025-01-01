Пермский атлет установил рекорд мира по подъёму гири
Данил Сиразетдинов из Пермского края продемонстрировал выдающийся результат, установив новый мировой рекорд в гиревом спорте. Он совершил 225 подъёмов 24-килограммовой гири. На юношеском Первенстве Азии в категории до 63 кг Данил завоевал две золотые медали, став лидером в толчке и рывке. В рывке он превзошёл рекорды России и мира. Об этом сообщили в Министерстве спорта Пермского края.
Примечательно, что предыдущий мировой рекорд, составлявший 224 подъёма, также принадлежал Данилу и был установлен им на юношеском первенстве мира в апреле текущего года.
Данил Сиразетдинов является воспитанником спортивной школы «Прикамье» и тренируется под руководством опытных наставников — Дмитрия Мошева и Олега Ческиса.
«Мы гордимся нашим спортсменом и его тренерским составом!» — говорится в официальном заявлении министерства.
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