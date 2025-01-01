В конце мая более 100 домов Перми останутся без воды Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В последнюю неделю мая жителей Перми ожидает период масштабных отключений подачи воды. Как сообщает компания «Новогор-Прикамье», данные меры связаны с проведением необходимых плановых ремонтных мероприятий, а также аварийно-восстановительных работ.

Так, 26 и 27 мая, с 9 до 9 утра следующего дня, подача холодной воды будет приостановлена по следующим адресам: ул. Академика Вавилова, 11, 11а, 4а, 7, 9; шоссе Космонавтов, 110, 112, 114; ул. Малкова, 12. С 21:30 26 мая до 8 утра 27 мая, отключение затронет ул. Куйбышева, 47; ул. Попова, 58; ул. Революции, 60/1 и 68.

В пятницу, 27 мая, с 10 утра до 7 вечера, водоснабжение будет отсутствовать по адресам: Комсомольский проспект, 14, 16, 16а, 18; ул. Советская, 45, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56.

Более длительное отключение запланировано с 10 утра 30 мая до 10 утра 31 мая и коснётся обширного списка адресов, включающего улицы Капитана Гастелло, Карпинского, Качалова, Космонавта Леонова, шоссе Космонавтов, Левченко, Льва Толстого, Мира, Одоевского, проспект Парковый, улицы Рабочая, Снайперов, Стахановская и Чайковского. Весь список зданий опубликован на сайте «Новогора».

Кроме того, 31 мая с 09:30 до 19:30 будет прекращена подача воды по адресам: ул. Героев Хасана, 89, 91, 91а, 95, 97, 97а; улицы Нейвинская, Нейвинская 1-я, Нейвинская 2-я, а также Серпуховская.

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