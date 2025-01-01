В Перми на время изменится маршрут автобуса №51 Поделиться Твитнуть

В Перми в связи с временным закрытием движения транспорта на части Комсомольского проспекта 22 мая, начиная с 22:00, маршрут автобуса №51 будет изменен. Автобусы, следующие в сторону остановки «Станция Пермь I», будут объезжать перекрытый участок по улицам Луначарского и Сибирской. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

В ведомстве принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

В Минтрансе также напомнили, что в связи с проведением Пермского полумарафона «ЗаБег РФ» 25 мая в центре Перми будут введены масштабные ограничения движения транспорта. В день полумарафона с 7 утра до 3 часов дня проезд машин в центральной части города будет временно невозможен. Улицы, по которым проложен маршрут забега, будут полностью закрыты для движения, а парковка на всём протяжении трассы будет запрещена. Автомобили, оставленные в зоне ограничений, будут перемещены эвакуаторами.

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