Для проведения полумарафона «ЗаБег РФ» 25 мая перекроют центр Перми Организаторы мероприятия обращаются к жителям города с просьбой проявить понимание Поделиться Твитнуть

В связи с проведением Пермского полумарафона «ЗаБег РФ» 25 мая 2025 года в центре Перми будут введены временные ограничения движения транспорта, предупредили организаторы.

В день полумарафона с 7 утра до 3 часов дня проезд машин в центральной части города будет временно невозможен. Улицы, по которым проложен маршрут забега, будут полностью закрыты для движения, а парковка на всём протяжении трассы будет запрещена. Автомобили, оставленные в зоне ограничений, будут перемещены эвакуаторами.

Жителям центральных районов города следует обратить особое внимание на схему перекрытий. Красным цветом на карте обозначены участки, где проезд будет полностью заблокирован, включая выезд из дворов, находящихся вдоль трассы. Кроме того, на время забега будет закрыт доступ на набережную Камы.

Для пешеходов будут организованы переходы через трассу на перекрёстках. Проезд для машин экстренных служб будет обеспечен в полном объёме.

Организаторы мероприятия обращаются к жителям города с просьбой проявить понимание в связи с временными неудобствами, заранее продумать свои маршруты и проинформировать родных и близких, проживающих в центре Перми. Во избежание эвакуации транспортных средств рекомендуется заранее переставить их за пределы зоны перекрытия.

Также организаторы пригласили всех желающих поддержать участников забега: «Полумарафон — это не только про спорт, но и про общегородское единение и яркие эмоции. Давайте сделаем этот день настоящим праздником для всех».

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