Алина Наумова В бюджет Прикамья от малого и среднего бизнеса поступило 60 млрд рублей Доходы выросли в два раза Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

В среду, 21 мая, в рамках форума «Дни пермского бизнеса» состоялась пленарная дискуссия, посвящённая развитию малого и среднего предпринимательства. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал о тенденциях и значении регионального бизнеса.

Махонин отметил, что поступление доходов в региональный бюджет от малого и среднего бизнеса за 5 лет увеличилось практически в два раза, сумма составила 60 млрд руб. Денежные средства, по словам губернатора, используются для исполнения социальных обязательств и развития инфраструктуры.





Кроме того, доходы направляются и на поддержку малого и среднего бизнеса. В частности, создаются проекты, задача которых — увеличение количества предпринимателей в крае.





Дмитрий Махонин добавил, что в ближайшие 5 лет запланирован переход микрокомпаний в малые и средние бизнесы. Для этого используются не только меры поддержки, но и государственные займы. Также краевые власти ведут работу с крупным бизнесом для автоматизации производства.

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