В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 24-летним сапёром Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Оханского муниципального округа

В зоне СВО погиб уроженец с. Дуброво Пермского края Максим Гавшин, об этом сообщили в администрации Оханского муниципального округа и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Известно, что жизнь бойца оборвалась 28 апреля 2025 года в п. Новобахмутовка Донецкой Народной Республики. Ему было всего 24 года.

Максим Петрович служил старшим сапёром в инженерно-сапёрной роте.

Прощание состоится 23 мая с 11:00 в Дубровском доме культуры.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб отец пятерых детей Александр Голощапов. Его похоронили 20 мая в Зюкайке Верещагинского округа.

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