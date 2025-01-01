На СВО погиб отец пятерых детей из Прикамья С Александром Голощаповым простятся 20 мая Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб рядовой Александр Голощапов. Об этом сообщили в администрации Верещагинского округа.

Александр Голощапов родился в п. Зюкайка 17 апреля 1983 года. Его семья уехала в Якутию. После окончания школы он получил профессию техника, машиниста насосных установок. Какое-то время работал на алмазном заводе, а позже вернулся на малую родину, где трудился на Зюкайском заводе, а потом — на ПРМЗ.

На СВО мужчина погиб 5 сентября прошлого года. Он участвовал в боевых действиях в качестве стрелка-помощника гранатомётчика. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Местная администрация выразила соболезнования его маме, жене, двум дочерям, трём сыновьям и всем родным и близким.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 20 мая в Зюкайке (ул. Матросова, 18) в 12:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.