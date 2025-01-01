В пермском ТРК откроется магазин старейшего джинсового бренда Европы Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В пермском ТРК «Семья» готовится к запуску магазин одежды Mustang. Торговая точка разместится на площади около 200 кв. м на втором этаже первой очереди комплекса. Открытие запланировано на конец мая.

Mustang, являясь старейшим европейским джинсовым брендом, был основан в 1932 году в немецком Кюнцельзау. Компания специализируется на производстве джинсовой продукции премиального уровня. Производственные мощности, изготавливающие одежду для этого бренда, расположены в Южной Европе, Северной Африке и азиатских странах, где в настоящее время сосредоточена значительная часть мирового текстильного производства.

По словам руководителя направления недвижимости группы «ЭКС» Елены Ждановой, джинсовая одежда пользуется большим спросом у посетителей ТРК. И торговый центр стремится представлять привлекательные бренды в данном сегменте. На данный момент в «Семье» уже функционируют два магазина джинсовой одежды: Levis и Colin's.

Mustang предложит жителям Перми интересные модели в средней ценовой категории.

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