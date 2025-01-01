Прикамцы получат более 11,5 млн рублей на реализацию молодёжных инициатив Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Двадцать два проекта молодых авторов из Пермского края стали победителями в первом туре всероссийского конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Для реализации их идей будет выделено свыше 11,5 млн руб. Среди проектов, получивших одобрение, – инициативы по созданию пространств для инклюзии и творчества, волонтёрские движения, фестивали и образовательные курсы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Одним из самых значительных грантов был отмечен «Инклюзивный лагерь "МИР 18+" (3 смена)» Валерии Булатовой из Лысьвы. Целью проекта является создание инклюзивной атмосферы, где молодые люди с разными возможностями здоровья смогут совместно погрузиться в обстановку доверия, творчества и взаимопонимания.

Ещё одним интересным проектом стал фестиваль экстремальных видов спорта «Сила Пармы – 2025», представленный Артемием Конгуровым из Кудымкара. На два дня лыжный комплекс «ДЮСШ» в Кудымкаре станет местом встречи для более чем 1000 участников из различных уголков Пермского края и соседних областей.

Общий грантовый фонд конкурса составил более 890 млн руб.

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