С ежегодным посланием глава Прикамья выступит 28 мая Дмитрий Махонин представит доклад о социально-экономическом развитии региона Поделиться Твитнуть

На следующей неделе, 28 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступит с ежегодным посланием. Об этом «Новому компаньону» сообщили в администрации губернатора.

Дмитрий Махонин будет выступать в Большом зале краевой филармонии. Его доклад будет посвящён итогам и планам социально-экономического развития.

Как ранее писал «Новый компаньон», во время ежегодного послания в апреле прошлого года губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что в 2024 году Пермский край избавился от коммерческих кредитов. Теперь регион пользуется кредитами только из федерального бюджета, применяя новые механизмы, которые предлагает федеральное правительство.

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