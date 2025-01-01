Сумма госдолга Пермского края снизилась до 27,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 1 января 2025 года сумма государственного долга Пермского края составила 27 млрд 443,6 млн руб. Это на 213,6 млн руб. меньше, чем было на 1 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте минфина региона.

Весь госдолг, как и год назад, представляет собой займы из федерального бюджета. Коммерческие кредиты и госгарантии Пермского края отсутствуют.

Отношение государственного долга к собственным доходам бюджета, по данным на 1 декабря 2024 года, достигло 47,8%.

Напомним, Пермский край избавился от коммерческих кредитов в 2024 году. Об этом во время ежегодного послания сообщил губернатор Дмитрий Махонин в апреле. По его словам, сейчас край пользуется кредитами только из федерального бюджета, применяя новые механизмы, которые предлагает федеральное правительство.

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