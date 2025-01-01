В Прикамье уже в четвёртом населённом пункте объявили карантин по бешенству Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В д. Дедушкино Чайковского округа Пермского края объявлен карантин в связи со случаями бешенства среди домашних животных. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Это уже четвёртое поселение в округе за последний месяц, где вводятся подобные ограничения.

Ранее карантинные меры были введены в с. Альняш (местную жительницу укусил её кот, который был заражён бешенством; позже заражение подтвердилось лабораторно, а на территории населённого пункта ввели карантин), в с. Сосново (источником заражения определено частное подворье, но карантинные меры распространяются на всю территорию села) и в д. Чумна.

В период действия карантина в указанных населённых пунктах запрещается проведение любых мероприятий, связанных с животными, включая ярмарки и выставки. Также запрещён доступ посторонних лиц на территорию населённых пунктов.

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