В одном из сёл Прикамья введён карантин по бешенству Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В связи с третьим за месяц подтверждённым случаем бешенства указом губернатора Дмитрия Махонина в с. Сосново Чайковского округа Пермского края введены карантинные ограничения. Документ опубликован на сайте краевого правительства.

Источником заражения определено частное подворье, при этом действие карантинных мер распространяется на всю территорию села. Перемещение любых животных, а также доступ посторонних лиц на территорию села временно запрещены. Вывоз животных возможен только при условии их вакцинации не позднее 179 дней до вывоза или для последующего забоя.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что жительницу с. Альняш Чайковского округа укусил её кот, который был заражён бешенством. Позже заражение подтвердилось во время лабораторных исследований, а на территории населённого пункта ввели карантин. Сейчас пострадавшая проходит лечение, а в селе проводятся все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия. Ситуация находится под контролем Госветинспекции Пермского края.

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