В одном из населённых пунктов Прикамья ввели карантин по бешенству из-за кота Ситуацию контролирует региональная Госветинспекция Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительницу с. Альняш укусил её кот, который был заражён бешенством. Позже заражение подтвердилось во время лабораторных исследований, а на территории населённого пункта ввели карантин. Об этом рассказали в администрации Чайковского округа.

Сейчас пострадавшая проходит лечение, а в селе проводятся все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия. Ситуация находится под контролем Госветинспекции Пермского края.

Как отметили в местной администрации, важную роль в профилактике возникновения и распространения бешенства играет своевременная вакцинации домашних животных: крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, собак и кошек

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