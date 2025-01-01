В Пермском крае средняя цена путёвки в детский лагерь составила 57 тысяч рублей Летняя оздоровительная кампания стартует с 22 мая Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

На заседании комитета по соцполитике заксобрания Пермского края глава минсоца региона Павел Фокин озвучил данные о том, как в этом году будет проходить летняя оздоровительная кампания в Прикамье. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

«В нашем крае особо востребованы профильные лагеря: в Прикамье их 21, и за лето они могут принять почти 12 тыс. детей. Тематика таких лагерей разнообразна — от технической и спортивной до художественной и социально-педагогической», — сообщил чиновник.

На сегодняшний день правительство Пермского края утвердило расчётную стоимость путёвок на 2025 год. В частности, в загородные лагеря это 27,5 тыс. руб., в санаторно-оздоровительные — 37,8 тыс. руб., а в профильные — 20,2 тыс. руб.

Средняя фактическая стоимость путёвки в лагерь составила 57 тыс. руб., а индексация — 7% к 2024 году.

По словам Павла Фокина, господдержка в регионе сейчас доступна для различных категорий семей, включая многодетных, малоимущих и семей участников СВО. Размер предоставляемой субсидии — от 30 до 100% расчётной стоимости путёвки.

Напомним, консолидированный бюджет на летнюю оздоровительную кампанию для детей в Пермском крае в этом году составил более 1 млрд руб. Это на 70 млн руб. больше, чем в прошлом году. Старт кампании запланирован на 22 мая. К открытию на территории региона готовятся более 1 тыс. лагерей различного формата — от загородных до лагерей дневного пребывания.

Всеми формами оздоровления, отдыха и занятости планируется охватить 296 тыс. детей, или 78% всех детей школьного возраста. За пределами региона смогут отдохнуть 16,5 тыс. ребят.

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