Алина Наумова В Перми на Камской ГЭС решили ещё больше увеличить сбросы воды Это связано с сохранением притока Поделиться Твитнуть

фото: Пресс-служба депутата Госдумы РФ Антона Немкина

В среду, 21 мая, Камская гидроэлектростанция увеличивает сбросы воды до 8-8,5 тыс. куб. м/с, об этом сообщает РусГидро в своих социальных сетях.

По информации ведомства, увеличение сбросов воды на 15-20% связано с сохранением повышенного притока. На этой неделе он превысил 9 тыс. куб. м/с.





Согласно информации с сайта компании, на утро 20 мая уровень воды в Камском водохранилище составлял 108,15 м, нижний бьеф — 91,9 м. Ежедневные сводки показывают, что с 12 по 20 число уровень воды колебался в пределах 107,47-108,8 м.





Наполнение уровня водохранилища продолжится до нормального уровня бьефа, который составляет 108,5 м.





Ранее сообщалось , что ввиду повышенного притока воды в водохранилища Федеральное агентство водных ресурсов приняло решение об увеличении с 20 мая 2025 года среднего сброса воды через гидроузлы Камской и Воткинской ГЭС на 500 куб. м /с, до 7,5 и 6,5 тыс. куб. м/с соответственно.





В связи с риском затоплений органам местного самоуправления Перми, Пермского, Краснокамского и Нытвенского округов предписано осуществлять круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.