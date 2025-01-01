Из-за паводка на Камской и Воткинской ГЭС увеличили сбросы воды Есть риск затоплений в Перми, Пермском, Краснокамском и Нытвенском округах Поделиться Твитнуть

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Ввиду повышенного притока воды в водохранилища Федеральное агентство водных ресурсов приняло решение об увеличении с 20 мая 2025 года среднего сброса воды через гидроузлы Камской и Воткинской ГЭС на 500 куб. м /с. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов Пермского края.

Устанавливаются следующие режимы работы гидроэлектростанций:

— для Камской ГЭС: 7500 куб. м /с (7000+500) до достижения уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла отметки 108,3±0,1 м. После этого будет поддерживаться уровень воды в диапазоне 108,2-108,5 м БС;

— для Воткинской ГЭС: 6500 куб. м/с до достижения уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла отметки 88,8±0,1 м. Далее будет поддерживаться уровень воды в пределах 88,7-89 м БС.

В связи с риском затоплений органам местного самоуправления Перми, Пермского, Краснокамского и Нытвенского округов предписано осуществлять круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.

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