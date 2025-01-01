В Перми начальник выплатил компенсацию подчинённому за оскорбление в присутствии коллег Наказан руководитель компании по вывозу мусора Поделиться Твитнуть

После разбирательства в суде сотрудник получил от своего начальника 25 тыс. руб. в качестве возмещения за нанесённый моральный ущерб. Причиной стали публичные оскорбления и голословные обвинения, высказанные в его адрес на работе в присутствии коллег. Конфликт, возникший из-за пренебрежения нормами профессиональной этики, был урегулирован лишь при содействии судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

В ходе обсуждения рабочих вопросов глава компании, занимающейся вывозом мусора, при свидетелях внезапно перешёл от официального стиля общения к неформальному, используя нецензурную брань и открыто обвиняя начальника отдела проверок в получении взяток в виде алкоголя и продуктов питания.

При этом инцидент между мужчинами был не первым. По словам истца, он систематически ощущал на себе предвзятое отношение со стороны руководства. Изучив представленные материалы и заслушав показания свидетелей, суд удовлетворил иск потерпевшего. Суд счёл руководителя организации виновным в нарушении правил субординации и определил размер компенсации, подлежащей выплате сотруднику.

Исполнительный лист о взыскании компенсации морального ущерба в размере 25 тыс. руб. был направлен в районный отдел судебных приставов. Получив официальное извещение и предупреждение о возможных мерах принудительного взыскания в случае неисполнения судебного решения, должник добровольно выплатил всю сумму в установленный срок.

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