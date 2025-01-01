Власти в Прикамье пригрозили владельцам участков штрафами за борщевик Только в Пермском округе для борьбы с сорняком будет обработано 500 га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщила глава Пермского МО Ольга Андрианова, в 2025 году администрация округа вместе с краевой дорожной службой намерены провести работы по уничтожению борщевика на территории около 500 га. Чиновница подчеркнула, что борьба с сорняком ведётся по всему округу, а дорожные службы отвечают за придорожные территории магистралей.

Основной объём работ, охватывающий 85 га, будет выполнен в Култаевском территориальном управлении. За ним следуют Усть-Качкинское, Сылвенское, Кукуштанское, Гамовское и Юго-Камское территориальные управления.

Первый этап покоса сорной растительности начнётся в текущем месяце и завершится к 20 июня. Второй этап запланирован на 1 июля — 1 августа. Третий этап пройдет с 10 августа по сентябрь.

Андрианова также подчеркнула важность консолидации усилий в борьбе с борщевиком. Обработка частных земельных участков не входит в компетенцию властей, однако для владельцев, не принимающих мер, предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. В прошлом году было оформлено 257 протоколов об административных нарушениях и вынесено 217 постановлений. В текущем году работа с собственниками земли будет продолжена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.