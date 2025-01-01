В Прикамье возвели каркас будущей поликлиники в Осе Учреждение введут в эксплуатацию в этом году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края /permkrai.ru

В Осе возвели каркас будущей поликлиники на ул. Парковой, рядом с существующим больничным комплексом. В настоящее время на объекте возводят внутренние стены и перегородки, делают кровлю. Об этом сообщили в Управлении капстроительства Прикамья.

Здание лечебного учреждения будет одноэтажным и предназначено для взрослого населения города. Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. В здании оборудуют кабинеты участковых-терапевтов, узких специалистов и функциональной диагностики. Медпомощь смогут получать 20 тыс. взрослого населения.

В 2024 году в Осинскую ЦРБ устроились на работу пять врачей: два терапевта, педиатр, невролог и детский хирург. Кроме того, учреждение пополнилось на 12 медсестёр.

Здание поликлиники возводят в рамках краевой адресной инвестпрограммы при поддержке федерального нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ввести в эксплуатацию объект планируется в этом году.

Как отмечал ранее глава региона Дмитрий Махонин, в Пермском крае растут масштабы строительства инфраструктуры здравоохранения. Например, сейчас строится ещё восемь объектов: краевой онкоцентр, лечебный корпус в Юрле, детская поликлиника в Мотовилихинском районе Перми, поликлинический корпус при фтизиодиспансере, поликлиники на Гайве, в Молодёжном, во Фролах и Кондратово.

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