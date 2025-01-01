Алина Наумова С 1 июня «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь Частота рейсов составит 2 раза в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала летнего сезона авиакомпания «Аэрофлот» запускает собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в несколько городов России. В их число вошли Пермь, Казань и Омск.

Авиарейсы «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга в Пермь откроются 1 июня. Рейсы станут регулярными, их частота составит 2 раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. При этом авиакомпания «Россия» по этому же направлению увеличит частоту полётов в летние месяцы с нынешних 7 до 12 рейсов в неделю.





В авиакомпании «Аэрофлот» отметили, что с помощью этой меры жители Урала, Поволжья и Сибири смогут путешествовать в Санкт-Петербург без дополнительных пересадок в Москве.





Кроме того, в компании добавили, что при путешествии через аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) пассажирам будут доступны более 50 внутренних и зарубежных направлений в летнее время.





Забронировать билеты и посмотреть актуальные рейсы можно на сайте авиакомпании или позвонить по специальному телефону «Аэрофлота».

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