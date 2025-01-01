Повара пермского ресторана подозревают в диверсии Он совершил поджог на железной дороге Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Повара пермского элитного ресторана, специализирующегося на морской кухне, подозревают в совершении поджога двух релейных шкафов на ж/д путях.

Как сообщает следствие, 27-летний повар Сергей Токарев 13 мая поджёг релейный шкаф на участке между станциями Блочная и Кабельная. Всего через два дня, 15 мая, он совершил аналогичный акт на перегоне Бахаревка—Ферма. Портал «Вкурсе.ру» отмечает, что мужчина сделал это за вознаграждение в 500 долларов в криптовалюте, которое ему пообещали собеседники в мессенджерах.





Мужчина был задержан прямо на рабочем месте сотрудниками полиции и УФСБ, впоследствии он полностью признал свою вину. При обыске на его рабочем месте были найдены молоток-гвоздодёр, керосин, бензин и тряпки, также у Токарева изъяли мобильный телефон для проверки причастности к другим преступлениям.





Как сообщает Properm.ru, Сергея Токарева обвинили в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) и отправили в СИЗО до 16 июля.

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