В Прикамье в первом квартале 2025 года оформлено более 10 тысяч сделок с земельными участками Поделиться Твитнуть

За первые три месяца 2025 года в Пермском крае в государственный кадастр внесено 1488 земельных участков, сформированных из земель, находящихся в собственности государства или муниципалитетов. Об этом сообщили в Росреестре.

Наибольшая доля зарегистрированных участков предназначена для размещения гаражей для личного пользования — 726 участков, для ведения личного подсобного хозяйства — 273, для индивидуального жилищного строительства — 210, для садоводства и огородничества — 179, для строительства блокированных жилых домов — 100.

На вторичном рынке недвижимости было оформлено свыше 10 тыс. сделок купли-продажи земельных участков. Наибольший интерес у жителей Прикамья вызвали участки для индивидуального жилищного строительства (3317), ведения садоводства и огородничества (3185), личного подсобного хозяйства (2526), гаражей для личных нужд (552) и блокированной застройки (446).

Региональное отделение Росреестра напоминает жителям Пермского края, что совершение любых сделок с земельными участками возможно только после процедуры межевания и внесения точных координат участка в ЕГРН. Если границы участка не установлены, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. Затем собственник должен подать заявление в Росреестр о внесении изменений в кадастровые данные, приложив межевой план.

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