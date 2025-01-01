Девелопер получил разрешение на строительство «Дома Учителя» в Перми 19-этажный жилой комплекс построят на Парковом проспекте Поделиться Твитнуть

Компания ООО СЗ «Дом учителя», входящая в девелоперскую группу «Дипломат» (ранее известную как «ПЗСП-Групп»), получила официальное разрешение на строительство жилого дома по адресу: пр. Парковый, 24. Согласно информации из проектной декларации, размещённой в Единой информационной системе жилищного строительства, соответствующие документы были оформлены 21 апреля. На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию намечены на четвёртый квартал 2027 года.

Планируется возведение 19-этажного жилого комплекса общей площадью 20 тыс. кв. м, из которых 14,4 тыс. кв. м займут жилые помещения. В доме будет два подъезда и 238 квартир. На прилегающей территории предусмотрено 48 парковочных мест для гостей, а также дополнительно 17 мест за пределами двора. Проект включает в себя создание площадок для занятий спортом, зон отдыха и озеленение территории.

Земельный участок на пр. Парковом, 24, площадью 3,9 тыс. кв. м, перешёл в собственность «Дипломата» в конце 2023 года в результате обмена с администрацией города. Ранее девелопер планировал строительство «Дома учителя» рядом со школой №94, однако разрешение на строительство по ул. Героев Хасана, 87 было отозвано краевым министерством имущества. Компания оспаривала это решение в суде, но впоследствии отказалась от иска. Получив участок возле школы №44 на пр. Парковом, застройщик решил реализовать проект, используя механизм комплексного развития территории.

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