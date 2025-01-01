На ИП в Перми завели уголовное дело из-за невыплаты сотруднику зарплаты Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми следком возбудил уголовное дело по факту невыплаты индивидуальным предпринимателем зарплаты своему сотруднику в течение более трёх месяцев.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, данные действия подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы руководителем организации свыше двух месяцев).

Предварительное следствие установило, что с октября по декабрь 2023 года предприниматель, имея финансовую возможность, намеренно не выплачивал работнику полную заработную плату, преследуя личные интересы. Общая сумма задолженности превышает 20 тыс. руб.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все детали произошедшего и собрать доказательства для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

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