Циклон из Татарстана принесёт в Пермский край обложные дожди и ливни Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В ночь на 20 мая метеостанции в Пермском крае зафиксировали небольшие осадки, а в восточных районах — до умеренных (в Бисерти — 12 мм, в Губахе — 8 мм). В Бисерти за последние сутки количество осадков достигло 30 мм, что почти соответствует половине месячной нормы. В Перми выпало 3 мм осадков. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В течение дня 20 мая, с приближением циклона из Татарстана, ожидается увеличение интенсивности дождей. В центральных районах края они будут носить обложной характер, в то время как на юге — ливневые, с грозами. Наибольшее количество осадков вероятно в полосе от Верещагинского и Большесосновского районов до Александровского — 10-15 мм, а в некоторых местах и больше.

В северной части края, при плотной облачности и северо-восточном ветре, ожидается холодная погода с дневной температурой всего +7…+9°. На юге и юго-западе будет тепло, до +20°, в районе Перми — около +15°.

Ранее синоптики прогнозировали, что май 2025 года может стать самым дождливым в Пермском крае за последние 18 лет.

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