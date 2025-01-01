Врачи пермского кардиодиспансера получили возможность оперировать сложные виды аритмий Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В Пермский клинический кардиологический диспансер поступила новейшая навигационная система, позволяющая оказывать передовую помощь пациентам, ранее перенесшим операции на сердце, об этом сообщили в Минздраве региона.

На прошлой неделе кардиологи лечебного учреждения совместно со специалистами московской ГКБ №1 им. Пирогова успешно провели семь операций катетерным методом пациентам с тяжёлыми формами аритмий, включая фибрилляцию предсердий. Среди прооперированных были пациенты разных возрастных групп, от 27 до 80 лет, с труднодоступными очагами аритмии и предшествующими хирургическими вмешательствами на сердце.

Мировое сообщество врачей-аритмологов считает катетерное лечение аритмий наиболее эффективным, отметил главный внештатный специалист-аритмолог Приволжского федерального округа и Министерства здравоохранения Пермского края Владимир Щербенёв.

Ранее катетерные методы лечения аритмий были доступны в основном в федеральных клиниках. С начала 2025 года эта процедура включена в региональные программы ОМС, что повысило её доступность. Кардиодиспансер получил государственное задание на проведение 381 катетерной процедуры (радиочастотная и криоабляция) в текущем году, что вдвое превышает показатель 2024 года.

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