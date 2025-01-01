За неуплату налогов директора строительной фирмы Перми оштрафовали на полмиллиона рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По решению суда руководитель пермского строительного предприятия, признанный виновным в уклонении от налогов, выплатил в качестве уголовного штрафа 500 тыс. руб. Об этом сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый, занимая должность директора строительной фирмы, преднамеренно скрывал средства, предназначенные для погашения задолженности по налогам, сборам и страховым взносам.

Зная о растущих долгах и мерах, принимаемых для их взыскания, глава компании незаконно перечислил более 13 млн руб. на счёт своей жены, зарегистрированной как индивидуальный предприниматель, под видом заработной платы. Впоследствии он распорядился этими средствами по своему усмотрению, утаив их от налоговой службы. На тот момент долг компании перед государством превышал 37 млн руб.

Суд признал 44-летнего жителя Перми виновным в соответствии с ч. 2 ст. 199.2 УК РФ и назначил ему наказание в виде уголовного штрафа 500 тыс. руб.

Судебные приставы уведомил должника об открытии исполнительного производства и предупредили о возможных последствиях в случае неуплаты штрафа в течение 60 дней, включая замену наказания. Также был введён запрет на выезд за границу.

Осуждённый, стремясь избежать дальнейших проблем с законом, полностью выплатил штраф.

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