Две кофейни открылись в Черняевском лесу Перми Горожан попросили не засорять стаканчиками парк Поделиться Твитнуть

фото: МКУ "Пермское лесничество"

В Черняевском лесу заработали две кофейни Red Cup. Одна из них находится в парке «Золотые пески», вторая непосредственно у входа на Тропу здоровья. Об этом сообщили в Пермском лесничестве.

«Мы стремимся к тому, чтобы лес оставался комфортным и привлекательным местом для отдыха. Просим вас: не забывайте выбрасывать использованные стаканчики в специально предназначенные урны и бережно относиться к чистоте окружающей среды!» — говорится в информации МКУ.

Ранее сообщалось, что в Черняевском лесу, на участке от ДКЖ до ул. Подлесной, завершена установка входных групп, а также активно ведётся строительство детской игровой зоны. Также монтируются системы освещения: опоры уже установлены, и специалисты приступают к подключению светильников. В скором времени на территории появятся новые элементы ландшафтного дизайна.

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