Мэр Перми проверил ход работ во втором квартале Черняевского леса Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

В Черняевском лесу, на участке от ДКЖ до ул. Подлесной, завершены работы по установке входных групп, а также активно ведётся строительство детской игровой зоны. Об этом в своём тг-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин, посетивший объект.

В настоящий момент производится монтаж системы освещения: опоры уже установлены, и специалисты приступают к подключению светильников. В скором времени на территории появятся новые элементы ландшафтного дизайна. Ранее данные работы выполнялись другим подрядчиком, однако к качеству исполнения возникли замечания, что повлекло за собой смену исполнителя, отметил мэр.

В главной части Черняевского леса проведён осмотр дорожек и зон отдыха после зимнего периода. Обсуждены планы по обновлению участков, которые не были включены в изначальный проект. В первую очередь планируется реконструировать спортивные площадки возле ул. Братьев Игнатовых и в рекреационной зоне «Ветеранское». Поставлена задача перед управлением по экологии и природопользованию постепенно обновлять места отдыха в городских лесах, заменяя устаревшие малые архитектурные формы более современными.

В Балатовском парке осуществляются работы по озеленению территории. Дополнительно дано поручение комитету по физической культуре и спорту заменить покрытие на спортивной площадке.

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