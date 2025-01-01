Власти Косы скрыли от минЖКХ Прикамья информацию об аварийном доме Поделиться Твитнуть

В Косинском районе Пермского края прокуратура, проверяя соблюдение жилищного законодательства местной администрацией, касающееся процедур контроля за техническим состоянием многоквартирных зданий, выявила серьёзное нарушение.

Выяснилось, что многоэтажка, находящаяся по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 136, ещё в январе 2025 года была признана аварийной и подлежащей демонтажу. Тем не менее, в нарушение установленной процедуры мониторинга технического состояния жилых домов, информация об этом не была своевременно, в течение 30 дней, передана в Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.

И.о. главы муниципалитета был привлечён к ответственности по решению прокурора согласно ч. 2 ст. 6.14 Закона Пермского края № 460-ПК от 06.04.2015 «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (несоблюдение порядка мониторинга технического состояния жилых зданий). В качестве наказания было вынесено предупреждение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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