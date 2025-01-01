Стоимость похорон в Перми вырастет до 10,5 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Фото: ProCHAD

Согласно проекту постановлению, опубликованному на сайте городской администрации, в Перми введут обновленные расценки на ритуальные услуги.

Организация похорон граждан, у которых нет ни супругов, ни родных, теперь будет стоить бюджету 10 540 руб. 18 коп. При этом само погребение (в том числе копка могилы и захоронение) оценено в 5 643 руб. 63 коп. Вся остальная сумма направляется на оформление документов, необходимых для погребения, предоставление и доставка гроба и других необходимых предметов, перевозка тела (останков) умершего на кладбище.

До 25 мая документ находится на экспертизе. Постановление вступит в силу со дня официального опубликования в бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь и распространится на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2025 года.

Стоит отметить, что в предыдущем, 2024 году, аналогичные услуги стоили 9 625 руб.

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