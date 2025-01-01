Учёные в Перми нашли способ превращать полиэтилен в нефтепродукты Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

Специалисты Пермского политеха разработали технологию переработки пластикового мусора в нефтепродукты. Данное решение позволит сократить объём полимерных отходов и увеличить производство светлых нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

В ходе работы исследователи стремились найти новое применение для полиэтилена. С этой целью они соединили его с вакуумным газойлем, являющимся одним из наиболее тяжёлых побочных продуктов нефтепереработки. Первоначально получить желаемый результат не удалось, поскольку для этого требовались определённые условия.

В процессе экспериментов смесь полиэтилена и вакуумного газойля нагревали до различных температур. Было установлено, что оптимальная температура для растворения пластика в газойле составляет 200 градусов Цельсия. Полученная в результате смесь обладает характеристиками, пригодными для использования в промышленных целях.

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