В Перми после ремонта спустили на воду баржу для сыпучих грузов Поделиться Твитнуть

фото: Пермская судоверфь

После завершения планового межсезонного ремонта Пермская судоверфь провела спуск на воду баржи-площадки К-2684, построенной по проекту № 943. Об этом сообщили на предприятии.

Основные параметры судна: длина 57,3 м, ширина — 12,05 м, высота борта равна 2 м. Осадка без груза — 0,36 м.

Данное плавсредство предназначено для транспортировки различных сыпучих грузов, таких как строительные материалы, уголь, древесина и пр.

Ранее сообщалось, что на Пермской судоверфи после плановых ремонтных работ в межсезонье состоялся спуск на воду самоходной станции очистки ОС-4 (проект 354А/294). Функциональное назначение судна заключается в приёме от других судов различных отходов, включая нефтесодержащие воды (с температурой вспышки от 60°С), а также бытовой мусор.

Стоит отметить, что слип (специальное устройство, предназначенное для контролируемого подъёма судов из воды и их спуска обратно) Пермской судоверфи способен поднимать и спускать суда длиной до 127 м. Он оборудован 13 путями с тележками и рассчитан на грузоподъёмность при спуске до 2860 т.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.