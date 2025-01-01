В Перми спущена на воду самоходная очистительная станция Поделиться Твитнуть

фото: Пермская судоверфь

На Пермской судоверфи после проведения плановых ремонтных работ в межсезонье состоялся спуск на воду самоходной станции очистки ОС-4 (проект 354А/294). Об этом сообщили на предприятии.

Основные параметры судна: габаритная длина — 43 метра, наибольшая ширина — 7,35 метра, максимальная грузоподъёмность — 137,25 тонны.

Функциональное назначение этого судна заключается в приёме от других судов различных отходов, включая фекальные и нефтесодержащие воды (с температурой вспышки от 60°С), а также бытовой мусор.

Стоит отметить, что слип (специальное устройство, предназначенное для контролируемого подъема судов из воды и их спуска обратно) Пермской судоверфи способен поднимать и спускать суда длиной до 127 метров. Он оборудован 13 путями с тележками и рассчитан на грузоподъемность при спуске до 2860 тонн.

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