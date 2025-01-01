В Перми 8 выделенных мэрией участков использовались с нарушениями Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

По информации, предоставленной городским управлением по земельным вопросам, с января по май 2025 года осуществлён мониторинг 75 принадлежащих муниципалитету земельных участков, на которые ранее были оформлены разрешения на размещение различных объектов.

В результате инспекций обнаружено 8 случаев несоблюдения установленных правил, включая размещение сооружений, не соответствующих заявленным в разрешительной документации, а также случаи нецелевого использования земельных участков. На основании результатов проверок принято решение об аннулировании действующих разрешений по указанным территориям.

Чиновники отметили, что осуществление контрольных мероприятий приобретает особую значимость в преддверии летнего периода, когда традиционно наблюдается увеличение количества выдаваемых разрешений на размещение объектов. Получение разрешительной документации является обязательным условием при установке сооружений на землях, находящихся в ведении государства или муниципалитета. К таким объектам относятся элементы ландшафтного дизайна, проезды, площадки для занятий спортом и детских игр, территории для выгула домашних животных, пункты зарядки электромобилей, линейные объекты и иные конструкции.

Возведение каких-либо иных сооружений на основании имеющегося разрешения является недопустимым. Подобные действия квалифицируются как нарушение действующего земельного законодательства, подчеркнули в управлении по земельным вопросам.

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