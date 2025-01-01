Алина Наумова Мэрия Перми передаст в собственность края несколько земельных участков и дорог Всего передадут 29 объектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин представил в городскую думу проект постановления, согласно которому планируется безвозмездная передача 11 объектов дорожной инфраструктуры и 18 земельных участков в собственность Пермского края.

По информации из документов следует, что среди дорожных объектов на передачу в краевую собственность в Перми — дороги по улицам Ленина, Промышленной, Старцева, 5б-7, от ул. Уинской, 13 до ул. Старцева, 11, ул. Левченко, Горького, от ул. Барамзиной до ул. Папанинцев, 5 и др.





Кроме того, в собственность края перейдут несколько земельных участков. Например, на ул. Промышленной для размещения дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы» участок по ул. Ленина у ж/д вокзала Пермь II, а также несколько других участков в Дзержинском, Мотовилихинском и Индустриальном районах, которые будут использованы для строительства и ремонта дорог.

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