Алина Наумова В Прикамье произошло смертельное ДТП с квадроциклом Его водитель не справился с управлением Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

Утром в понедельник, 19 мая, на территории Чусовского МО в лесном массиве двигался квадроцикл «МОТОЛЕНД ТУРБО РС-8», которым управлял 55-летний водитель. По неустановленной причине мужчина не справился с управлением и упал с квадроцикла. Об этом сообщает краевая госавтоинспекция.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель квадроцикла погиб на месте аварии.





В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшей аварии.





В ведомстве призывают водителей внедорожных мототранспортных средств и двухколёсного транспорта соблюдать ПДД и меры личной безопасности, быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, использовать вело-мотошлемы и защитную экипировку. Перед поездкой необходимо проверить техническое состояние квадроцикла: тормоза, световые приборы, рулевое управление, кроме того, при движении необходимо учитывать особенности местности: бездорожье, склоны, водные преграды, ямы, овраги и другие дорожные препятствия.

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