Стали известны подробности гибели школьницы у вокзала Пермь II Погибшей оказалась 15-летняя девочка Поделиться Твитнуть

Погибшей на ж/д путях рядом с площадью Гайдара в Перми оказалась 15-летняя девушка. Она была ученицей одной из пермских школ. Об этом стало известно perm.aif.ru. По данным издания, она увлекалась творчеством, знакомые описывают её как общительную и добрую, но отмечают, что её поведение изменилось несколько лет назад.

Напомним, о трагедии 18 мая на ж/д путях у вокзала Пермь II накануне сообщили пользователи соцсетей. Они же распространили фотографии с места ЧП.

Обстоятельства гибели несовершеннолетней выясняют следователи СК на транспорте.

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