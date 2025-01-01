Около Перми-II насмерть сбили девочку на железной дороге После трагедии СК на транспорте организовал проверку Поделиться Твитнуть

Днём 18 мая на железнодорожных путях у вокзала Пермь-II погибла девушка-подросток. Изначально об инциденте сообщили пользователи соцсетей. Утверждалось, что пострадал молодой человек, но он выжил.

На распространившихся в соцсетях фотографиях было видно железнодорожников, которые стояли в жилетах у железной дороги рядом с площадью Гайдара.

Позже издание 59.ru со ссылкой на свой источник в оперативных службах сообщило, что пострадавшей была девушка. Она не выжила. Иные подробности происшествия не уточняются.

По данным издания, сейчас этим делом занимаются следователи СК на транспорте.

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